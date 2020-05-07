Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью «СЭ» выразил надежду, что владелец красно-белых Леонид Федун выздоровеет после коронавируса. Сегодня стало известно о госпитализации руководителя клуба с этим заболеванием.

— Каждая болезнь имеет свою стадию. Раз забрали в больницу, значит, на то имелись основания. Людей забирают, но если вовремя применить лечение, то все должно быть нормально. Он не такой пожилой. И организм должен справиться. Будем надеяться, что у него все будет хорошо. Все обойдется.

Люди сидят дома, но подхватывают вирус. У нас и премьер-министр заболел. Но они такого склада люди, что им по работе надо куда-то приходить и встречаться. Они должны были соблюдать меры предосторожности. Поэтому как это все объяснить?

Раз такая ситуация сложилась, то, думаю, врачи предпримут все возможное, чтобы ее устранить. (Наталья Юрина)

Федун госпитализирован в связи с коронавирусом // Состояние Леонида Федуна — удовлетворительное. Он был госпитализирован с коронавирусом