Как стало известно «СЭ», состояние председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна удовлетворительное. Ранее сообщалось, что у предпринимателя диагностирован коронавирус.

В данный момент он находится на лечении в больнице, Заболевание проходит в легкой форме. Госпитализация Федуна вызвана, в первую очередь, желанием не инфицировать родных.

«СЭ» желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).

Федун госпитализирован в связи с коронавирусом