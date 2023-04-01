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Орещук: «Зениту» нужно бояться Дзюбу, он разыгрался»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

34-летний форвард оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата России против «Пари НН» (4:0).

«Я всегда говорил, что Дзюба в данный момент самый сильный нападающий в нашем футболе. Может быть, он и Кокорин, но последнего я давно не видел. Поэтому результативность Дзюбы меня ни капельки не удивляет», — приводит «Спорт День За Днем» слова Орещука.

Также он поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Для «Зенита» это будет очень важный матч. Я думаю, что Дзюба вдвойне выложится. «Зениту» нужно бояться Дзюбу, он разыгрался», — добавил Орещук.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/roman-oreshchuk-zenitu-nuzhno-boyatsya-dzyubu-
Артем Дзюба
Роман Орещук
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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