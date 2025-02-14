Каррера: «Я хорошо провел время в «Спартаке» и всегда буду благодарить Федуна»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что благодарен экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну за совместную работу.

«В мое время Федун пользовался большим влиянием на российской футбольной сцене. Питал огромное доверие к тем, кто работал в клубе, и умел оценивать качество игроков — как тех, кто был в команде, так и тех, кого приходилось покупать. Я хорошо провел время в «Спартаке» и всегда буду благодарить Федуна за то, что он смело назначил меня на пост главного тренера, дав мне возможность проявить свои тренерские качества», — цитирует Legalbet Карреру.

С 2016 по 2018 год Каррера тренировал московский «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.