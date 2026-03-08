«Оренбург» — «Зенит»: видео голов

«Оренбург» победил «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России — 2:1. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

11-я минута. Александр Соболев — 0:1

62-я минута. Эмил Ценов — 1:1

86-я минута. Евгений Болотов — 2:1

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

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