Быстров о поражении «Зенита» от «Оренбурга»: «Как не было игры, так ее и нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

«Результат по делу. Когда так обороняешься, не добегаешь, не доигрываешь до конца. Понятно, что у «Зенита» много игроков атаки, но и обороняться надо. Как не было игры, так ее и нет. Нам обещали, что все будет хорошо, но этого пока нет. А «Оренбург» надо похвалить», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» проиграл в РПЛ впервые с августа. Команда с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю позицию, выйдя из зоны вылета.

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