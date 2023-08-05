«Оренбург» — «Урал»: Егорычев открыл счет в матче

«Урал» открыл счет в матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Отличился полузащитник екатеринбуржцев Андрей Егорычев на 21-й минуте встречи. Для 30-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.