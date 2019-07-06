"Оренбург" сыграл вничью с чемпионом Хорватии

"Оренбург" сыграл вничью в товарищеском матче с чемпионом Хорватии загребским "Динамо" - 2:2. Голами в составе российской команды отметились Никита Маляров и Джордже Деспотович.

Контрольный матч

"Оренбург" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:2 (1:0)

Голы: Маляров, 30 (1:0). Кондзер, 47 (1:1). Деспотович, 60 (2:1). Чузе, 71 (2:2).

"Оренбург": Довбня, Сиваков (Бидловский, 64), Малых, Терехов (Чуканов, 46), Маляров (Фамейе, 46. Болотов, 84), Шахов, Козлов, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 63), Деспотович (Галаджан, 68).