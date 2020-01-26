«Оренбург» сыграет на втором сборе с «Сигмой» и «Борацем»

«Оренбург» назвал соперников по контрольным матчам на втором сборе в Турции, который пройдет в Белеке с 26 января по 7 февраля, информирует пресс-служба клуба.

Первый контрольный матч «Оренбург» проведет 28 января против чешской «Сигмы» , затем (31 января) команда сыграет с боснийским клубом «Борац». 3 февраля — с датским «Эсбьергом».

Завершится сбор матчем против юрмальского «Спартака» 6 февраля.