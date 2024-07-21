«Химки» — «Динамо» Махачкала: гости выигрывают после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Химки» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный мяч на 33-й минуте забил Идар Шумахов. Он стал автором первого гола махачкалинцев в РПЛ.

«Химки» в первом тайме не реализовали два пенальти — Александр Руденко пробил в перекладину, а Хетаг Хосонов — в штангу.