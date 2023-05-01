«Оренбург» продлил контракт с защитником Сиваковым

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о продлении контракта с защитником команды Михаилом Сиваковым.

«С Сиваковым продлили контракт. Мы довольны его игрой. Срок нового соглашения — один год. Дальше, если он захочет продолжать играть, будем смотреть», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний защитник сыграл за «Оренбург» 23 матча и забил один гол.

Сиваков выступает за «Оренбург» с 2018 года.