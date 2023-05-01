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Хавбек «Факела» Мендель рассказал, где подрабатывал в юности

Руслан Минаев
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал, чем подрабатывал в юности.

— Ты подрабатывал на стройке. Где именно?

— Все там же, в станице Марьянской. Друзья спрашивали: не хочешь пойти подработать? А я уже тогда думал помогать родителям. Кирпичи перекладывал, таскал. На завод отец брал с собой, я там работал. Один раз меня кто-то из знакомых увидел, что носил ведра с цементом. Рассказали родителям, те за это ругали: считали, плохо, что тяжести поднимаю.

— Сколько получал за эту работу?

— За смену — тысячи полторы. Что-то себе оставлял, что-то в дом.

В этом сезоне 28-летний опорный полузащитник провел в РПЛ 21 матч.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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Торпедо – Ахмат
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