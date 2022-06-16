Зиньковский признан лучшим игроком «Крыльев Советов» в сезоне-2021/22

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский признан лучшим игроком самарского клуба в сезоне-2021/22.

Как сообщает пресс-служба самарцев, в прошедшем сезоне болельщики, игроки и ветераны клуба 5 раз признавали 26-летнего россиянина лучшим игроком месяца.

В сезоне-2021/22 Зиньковский забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах за «Крыльев Советов» во всех турнирах. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам прошедшего сезона «Крылья Советов» заняли 8-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 41 очко в 30 турах.