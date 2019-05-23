"Оренбург" оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение регламента РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 29-го тура чемпионата России против "Уфа" - "Оренбург" (0:2).

– В связи с тем, что главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов дисквалифицирован, в пресс-конференции после матча от гостей принял участие помощник главного тренера "Оренбурга" Константин Емельянов. Дело в том, что РПЛ не согласовала эту кандидатуру, поэтому клуб оштрафован на 10 тысяч за нарушение регламента лиги, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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