"Оренбург" обыграл "Рубин" в товарищеском матче

"Оренбург" выиграл у "Рубина" (2:0) в товарищеском матче, сообщает офицальный сайт казанского клуба. Данных об авторах голов пока нет.

Состав "Рубина": Иван Коновалов, Раиль Абдуллин, Данил Степанов, Илья Агапов, Степан Останин, Игорь Калинин, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Зурико Давиташвили, Реза Шекари.

На замену выходили Гусейн Джафаров, Тимур Коблов, Артур Сагитов, Адиль Мухаметзянов, Никита Голдобин и Георгий Базаев.

Сегодня команды проведут второй матч другими составами. Он начнется в 17.00 по московскому времени.

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