"Оренбург" обыграл "Копенгаген" в товарищеском матче

"Оренбург" выиграл у "Копенгагена" (2:0) в товарищеском матче. В составе победителей отличились Даниэл Микшич и Рикарду Алвеш.

Товарищеский матч

"Оренбург" - "Копенгаген" - 2:0 (1:0)

Голы: Мишкич, 42 (1:0). Рикарду Алвеш, 52 (2:0).

"Оренбург": Руденко, Сиваков, Малых, Терехов, Маляров (Аюпов, 60), Шахов, Козлов, Афонин (Болотов, 84), Мишкич (Кулишев, 72), Рикарду Алвеш (Бидловский, 80), Деспотович (Галаджан, 88).

2 июля. Австрия

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