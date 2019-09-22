«Локомотив» открыл счет в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга». На 11-й минуте отличился Дмитрий Баринов с передачи Гжегожа Крыховяка. Хавбек отличился во второй игре подряд. В среду он провел победный мяч в матче Лиги чемпионов против «Байера» (2:1).