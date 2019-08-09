"Оренбург" должен расширить микст-зону, чтобы принимать матчи РПЛ без ограничений

"Оренбург" для получения полноценного разрешения на проведение домашних матчей чемпионата России на стадионе "Газовик" должен расширить микст-зону, в которой после матчей игроки общаются с журналистами. Об этом сообщил президент клуба Владимир Кияев.

Бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило "Оренбургу" проводить домашние матчи чемпионата страны на стадионе "Газовик" до 15 сентября включительно. Ближайший домашний матч "Оренбург" проведет 10 августа, соперником команды станет "Тамбов". До 15 сентября команде предстоит провести еще две игры в Оренбурге – против "Сочи" (16 августа) и "Рубина" (15 сентября).

- У нас есть еще одно замечание – нужно сделать микст-зону побольше, – цитирует ТАСС Кияева. – До 10 сентября мы должны ее сделать. После этого нам разрешат играть все матчи. Всем критериям по безопасности, которые есть, мы соответствуем. Поэтому не о чем переживать. Даже если нужно согласовывать каждую игру – это не проблема.