Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением "Динамо"

Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".

- До перехода слышал о "Динамо" только хорошее, - цитирует украинца официальный сайт клуба. - Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой "Динамо" и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей.

26-летний Иван Ордец ранее защищал цвета "Шахтера" и мариупольского "Ильичевца". В минувшем сезоне он отыграл только два матча в чемпионате Украины. На его счету 12 игр и один гол за сборную страны, последняя из которых датируется мартом 2018 года.

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