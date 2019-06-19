Ордец после перехода в "Динамо" поблагодарил "Шахтер"

Защитник Иван Ордец, перешедший из "Шахтера" в московское "Динамо", попрощался с болельщиками и украинским клубом.

Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный, – написал Ордец в Инстаграме. – Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом – футбольным клубом "Шахтер", который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс

Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин!

Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я еще не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город!

Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба!

А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба!

Болельщики – Спасибо! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти!

Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце!

"Шахтер" чемпион!