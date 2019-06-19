Ордец после перехода в "Динамо" поблагодарил "Шахтер"

Защитник Иван Ордец, перешедший из "Шахтера" в московское "Динамо", попрощался с болельщиками и украинским клубом.
Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный, – написал Ордец в Инстаграме. – Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом – футбольным клубом "Шахтер", который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс
Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин!
Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я еще не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город!
Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба!
А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба!
Болельщики – Спасибо! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти!
Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце!
"Шахтер" чемпион!
Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ⠀ «Шахтёр» ЧЕМПИОН!