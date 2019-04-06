Оптимистичный прогноз Дмитрия Булыкина на матч лидеров "Локомотив" – "Зенит"

В воскресенье, 7 апреля, состоится матч российской премьер-лиги "Локомотив" – "Зенит" – битва второй и первой команд чемпионата. От ее исхода будет зависеть, уйдут ли сине-бело-голубые в отрыв, или борьба за золото обострится с новой силой. По просьбе "СЭ" прогноз на эту игру дал бывший нападающий железнодорожников, советник генерального директора столичного клуба Дмитрий Булыкин.

– Хотелось бы, чтобы "Локомотив" навязал борьбу "Зениту", чтобы была интрига до последних туров и питерцы не оторвались от преследователей. Для "Локо" это реальный шанс побороться за чемпионство. Эта игра будет очень важна для двух команд. От этого борьба будет ожесточенней. Наверное, больше внимания будет уделяться судье.

Думаю, матч будет результативным. Забьют больше двух мячей, "Локомотив" победит 2:1.

Букмекеры БК "Лига Ставок" также считают фаворитом в предстоящей игре железнодорожников. Коэффициент на победу хозяев – 2,60, на успех гостей – 2,85, а на ничью – 3,25. Коэффициент на победу "Локомотива" "в один мяч" (версия Булыкина) составляет 4,55, то есть, поставив, допустим, 1000 рублей, можно выиграть 4 550. Если сделать аналогичную ставку в пользу "Зенита" при коэффициенте 4,80, со ставки в 1 000 рублей можно выиграть 4 800.

– Думаю, "Локомотив" откроет счет, – добавил Булыкин. – У "Зенита" будет шанс сравнять, но железнодорожники все равно должны победить. Хочется, чтобы нападающие начали забивать. Настало время для того, чтобы Смолов проявил себя.

На то, что "Локомотив", как и прогнозирует Булыкин, откроет счет в матче, коэффициент равен 2,00, а на "Зенит" – 2,10. При этом букмекеры не верят в то, что матч будет результативным. Тотал меньше 2,5 оценивается с коэффициентом 1,70, больше 2,5 – 2,15.