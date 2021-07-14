Онугха стал игроком «Крыльев Советов»

Нападающий датского клуба «Вайле» Герман Онугха перешел в «Крылья Советов», сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Футболист будет выступать на правах аренды с правом выкупа, которая рассчитана до конца сезона.

В прошлом сезоне в составе «Вайле» 25-летний российский форвард провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. До этого Герман выступал за «Тамбов» в РПЛ, в котором в 13 играх забил 6 мячей.

«Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причем отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом — настоящий дефицит. Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий свое дело. Надеемся, что он поможет «Крыльям» в новом сезоне РПЛ», — сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Первым клубом Германа был пензенский «Зенит». Позже форвард перебрался в «Волгарь», затем стал игроком «Краснодара». В составе «Краснодара-2» в ФНЛ Онугха провел 67 матчей и забил 20 голов. В составе «Крыльев Советов» он будет выступать под номером 20.