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Сегодня, 20:15

Онопко — о долгих переездах: «На дорогу в одну сторону тратим минимум 8 часов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о долгих поездках команды на гостевые матчи.

— Немного устали от долгих переездов и перелетов, физиологию никак не обманешь. Мы стараемся как-то это компенсировать, но тут не стоит жаловаться. Это реалии сегодняшней футбольной жизни. Других вариантов пока нет, надеюсь, что скоро все изменится.

— Был подсчет, сколько дней вы находились только в дороге?

— Подсчета такого не вел. Но из Ростова-на-Дону в Ставрополь ехать 5 часов, а потом лететь минимум 3 часа. А ведь могут быть задержки в аэропорту в районе двух часов. Поэтому на дорогу в одну сторону тратим минимум 8 часов, а так по 10-11.

— Встречаются мнения, что «Ростов» хочет оправдаться такими долгими переездами.

— Ни один тренер и ни один игрок не говорили после какого-то матча, что виноваты переезды, — сказал Онопко «СЭ».

В Ростове-на-Дону с 2022 года закрыт аэропорт «Платов». Команды добираются до города от ближайших открытых аэропортов 4-5 часов на автобусе.

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Виктор Онопко
ФК Ростов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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