Онопко: «Не хочу, чтобы команду покидали Глебов, Осипенко или кто-то еще»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможной продаже лидеров команды.

«Я в эти дела не вникаю, это не моя компетенция. Переговоры ведутся между клубами, между президентами... Поэтому не могу комментировать, что там происходит.

Я, как тренер, конечно, не хочу, чтобы команду покидали Глебов, Осипенко или любой другой игрок. Это лидеры команды, и также есть другие составляющие, рынок. Игрока можно продать в случае предложения, которое устраивает руководство клуба. Купить или продать можно практически любого футболиста», — сказал Онопко «СЭ».

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.