Глушаков — о рождении сына: «Отмечали много! И в бане, и на стадионе «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал «СЭ», как отмечал рождение сына.

«Много отмечали! Мало того, что в бане. Еще и на стадионе «Спартака», на матче с «Акроном», успел поотмечать с некоторым болельщиками», — сказал Глушаков «СЭ».

Игрок выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России (2016/17).