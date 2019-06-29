ОНК: "Кокорина и Мамаева этапируют в течение 10 дней"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев будут этапированы в колонию в течение десяти дней, в какую конкретно – пока не известно, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Кокорин и его младший брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Апелляции обвиняемых удовлетворены не были.

– Приговор вступил в законную силу и теперь их должны будут этапировать в течении 10 дней с момента поступления приговора в следственный изолятор. Обычно решение в Москве поступает как в электронном виде, так и по почте,– сказал Мельников. – В какую конкретно колонию их отправят – сообщат только по их прибытию в соответствии с ведомственными нормативными актами. Для недопущения провокаций место не разглашается до момента прибытия их в колонию, после чего уже уведомят родственников.

Члены ОНК попросили, чтобы Кокориных, Мамаева и Протасовицкого отправили в колонию поблизости от Москвы, чтобы родственники и близкие могли их почаще посещать. Также комиссия попросила УФСИН, чтобы Кирилл и Александр Кокорины оказались в одном исправительном учреждении. Мы надеемся, что в скором времени все четверо смогут подать на УДО. (Иван Торопцев)​

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды