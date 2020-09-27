«Он долго одевался, забыл щитки в раздевалке». Гончаренко объяснил, почему не выпустил Васина на замену

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (0:1) прокомментировал игру нападающего Федора Чалова и несостоявшийся выход на поле Виктора Васина.

— Вы хотели выпустить Виктора Васина, но в итоге замена так и не состоялась. Что произошло?

— Он долго одевался, забыл щитки в раздевалке. В итоге решили оставить на поле Магнуссона. Он говорил, что у него какие-то проблемы с плечом, но в итоге сказал, что сможет играть.

— Как оцените игру Чалова? На него снова оказывается давление из-за того, что нет голов.

— Нападающий должен забивать голы. Моментами надо распоряжаться рачительно. У Феди этого не получилось. Но по отдаче к нему претензий нет. (Дмитрий Гирин)