«Он долго одевался, забыл щитки в раздевалке». Гончаренко объяснил, почему не выпустил Васина на замену
21:47
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (0:1) прокомментировал игру нападающего Федора Чалова и несостоявшийся выход на поле Виктора Васина.
— Вы хотели выпустить Виктора Васина, но в итоге замена так и не состоялась. Что произошло?
— Он долго одевался, забыл щитки в раздевалке. В итоге решили оставить на поле Магнуссона. Он говорил, что у него какие-то проблемы с плечом, но в итоге сказал, что сможет играть.
— Как оцените игру Чалова? На него снова оказывается давление из-за того, что нет голов.
— Нападающий должен забивать голы. Моментами надо распоряжаться рачительно. У Феди этого не получилось. Но по отдаче к нему претензий нет. (Дмитрий Гирин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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