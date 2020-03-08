Ольга Смородская: «Я раскрыла договорняк в российском футболе. У меня были доказательства»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер.

— Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений, — рассказала Смородская в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер». — Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана.

На тот момент я очень давно была в спорте, с 2002 года. Поэтому я понимала, что прийти в РФС хоть сейчас, хоть тогда и сказать: «Какой кошмар творится», это смех. Все скажут: «Да с чего ты взяла, у нас все так прекрасно — судейство, график игр, все замечательно». Поэтому это смешно. А доказательства носили очень личный характер. Я предала их гласности там, где сидели люди, принимающие решения. Если бы я оставила эту ситуацию без внимания, это был бы сигнал для всех, что с клубом можно делать все что угодно. А так все поняли, что если будет договорняк, то я его раскрою.

— То есть вы раскрыли договорняк в российском футболе?

— Абсолютно. Я все видела во время игры. Выходя со стадиона, я не могла сдерживаться, я все видела.

Напомним, после матча «Локомотив» — «Анжи» главный тренер железнодорожников Юрий Красножан был уволен с формулировкой «за упущения в работе». По мнению Смородской, именно специалист был организатором поражения.