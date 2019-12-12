Ольга Смородская: «Еще чуть-чуть и «Спартак» свалится в ФНЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, что «Зенит» станет чемпионом России, а «железнодорожники» поборются за второе место. Питерцы после 19 туров опережают «Краснодар» на 10 баллов.

— Да, петербуржцы практически все решили, — отметила Смородская, — «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.

— Главный конкурент?

— «Краснодар».

— Главное разочарование осенней части РПЛ?

— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.

— Вы думаете?

— Совсем немного осталось.

— Не верите в Тедеско?

— А я в него никогда и не верила.

Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»