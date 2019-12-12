Ольга Смородская: «Еще чуть-чуть и «Спартак» свалится в ФНЛ»
14:06
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» предположила, что «Зенит» станет чемпионом России, а «железнодорожники» поборются за второе место. Питерцы после 19 туров опережают «Краснодар» на 10 баллов.
— Да, петербуржцы практически все решили, — отметила Смородская, — «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро.
— Главный конкурент?
— «Краснодар».
— Главное разочарование осенней части РПЛ?
— Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно. Слушайте, еще чуть-чуть и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ.
— Вы думаете?
— Совсем немного осталось.
— Не верите в Тедеско?
— А я в него никогда и не верила.
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