Ольга Голодец: "РПЛ пообещала сместить на комфортное время матчи чемпионата России"

Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что в следующем году РПЛ постарается сократить количество матчей в холодное время года.

– Я обратилась к представителям Российской премьер-лиги, чтобы более внимательно был составлен календарь на следующий сезон - цитирует Голодец ТАСС. - Когда часть игр у нас пришлась на зимнее время, и даже была игра, которая не состоялась из-за погодных условий, – это, конечно, очень серьезная ошибка специалистов от спорта. Коллеги обещали, что при составлении календаря будут внесены поправки, чтобы максимально сместить на комфортное время проведение матчей чемпионата России.

В текущем сезоне РПЛ несколько матчей прошло в холодную погоду. Игра между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" и вовсе, была отменена, так как перед началом встречи термометр показывал -17.

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