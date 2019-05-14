Олег Романцев: "Негатив с прослушиванием чужих разговоров никогда не был стимулом в создании коллектива"

Ситуацию вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова "СЭ" прокомментировал самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев.

– Печально, что в последнее время о "Спартаке" все меньше говорят, как о команде, которая показывает самобытный, только ему присущий футбол, – сказал Романцев. – Больше обсуждают то, что творится в нем за пределами поля. Это грустно еще и потому, что подобный негатив с прослушиванием чужих разговоров и прочих сплетен, касающихся отдельных футболистов, никогда не был стимулом ни в создании коллектива, ни в поиске игры, которая бы приносила яркие победы. Ведь именно этого ждут от любимого клуба болельщики. Я говорю о тех, кто рядом с ним не только в радостные дни, но и в трудные. (Александр Львов)

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