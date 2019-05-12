Олег Кононов: "Создаем моменты, но не забиваем. Когда-нибудь начнем это делать"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

– Доволен результатом. В игре у нас были недочеты, но, тем не менее, мы создали больше моментов у ворот соперника, – сказал Кононов. – Больше ударов сделали. По всем показателям мы были лучше, но все понимают, что работа идет. Нам надо больше создавать моментов и не давать сопернику создавать столько атак

– Когда будет реализация?

– Этот вопрос самый тяжелый для любого тренера. Трудно сказать. Мы создаем моменты, но нет реализации. Я думаю, что в любом случае когда-то это наступит (с улыбкой).

– Можете объяснить, почему Фернанду у вас играет так высоко?

– Я бы хотел мыслить сегодняшним днем. На данный момент он мне нужен в позиции более атакующего полузащитника. Он больше играет в созидании, может как отдать, так и пробить. С игры он забил два гола. Вся его статистика говорит о том, что в данной позиции он полезен. Он серьезно относится к своей позиции. Другое дело, почему не хватает завершения.

– Почему решили выпустить Умярова? Не было вариантов?

– Следует поздравить его с дебютом. Он провел матч хорошо, учитывая, что он давно не играл, был травмирован. Сейчас он солидно смотрится на тренировках. Выпал Гулиев по карточке, поэтому решили ему довериться. И он не выпал. Как по мне, он отыграл очень полезно.

– Айртона можно научить правильно действовать позиционно? Каждый заброс ему за спину попахивает катастрофой…

– Катастрофой не попахивает. Конечно, идет обучение. Я об этом говорил еще, когда он приходил: данные хорошие, но многому ему нужно учиться. Вы правильно заметили, каждый должен относиться к своей позиции ответственно и улучшать игру. Ему предстоит еще много работы над собой, а мы ему поможем. 21 год – это тот возраст, когда надо прибавлять. Он молодой игрок, и большую часть карьеры он провел как игрок группы атаки. (Александр Рогулев)

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