Олег Кононов: «Это, конечно же, удар. Теперь все мысли — о чемпионате и Кубке»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после вылета из Лиги Европы заявил, что все мысли команды теперь будут посвящены внутрироссийским турнирам.

«Это, конечно же, удар, мы все переживаем. Но теперь все наши мысли — о чемпионате и Кубке страны, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Игра против «Зенита»? Посмотрим. Сейчас будем восстанавливаться. Посмотрим, как ребята перенесли этот удар».