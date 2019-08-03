Олег Кононов: "Не удивлен, как играл Шюррле, но он может еще лучше"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России подвел итоги встречи и оценил игру новичков.

– Матч очень сложный. Играть в меньшинстве, конечно, было непросто. Как вы видели, во втором тайме достаточно организованно играли и могли забить, - отметил Кононов в эфире клубного телевидения. - Могли и пропустить. В конце были две хорошие атаки. Сейчас вспоминаю их и хочется, чтобы ребята их довели да завершения. Хотя бы одну из них.

– Как оцените игру Шюррле?

– Он очень настроился на матч. Он знал, против кого мы играем, что это дерби. В своей карьере он не раз играл такие матчи. Он знает, как нужно действовать. Уровень его мы увидели. Руководство сделало все, чтобы он оказался в "Спартаке". В принципе, я не удивлен, как играл Шюррле. Он может еще лучше играть, просто его готовность на данный момент не такая, как хотелось бы нам. Он провел всего одну тренировку с командой.

– Оцените его с эмоциональной точки зрения. Андре обнял Айртона после прохода…

– Он позитивный человек, поэтому ничего удивительного. Когда мы выбираем игроков в команду, то обращаем внимания на их качества. Мне очень понравилось, как его поддерживали болельщики. Это окрыляет любого игрока. Спасибо болельщикам.

– Знаете, как будете внедрять в команду Ларссона и Тиля?

– Скажу пока про Ларссона, потому что только он пока заключил с нами контракт. По поводу Гуса надо еще подождать.

Джордан прекрасно проявлял себя в чемпионате Швеции, много забивал, играл на команду. Его игровые качества подходят нам. Техничный, быстрый, думающий парень. Я не сомневаюсь в его функциональной и игровой готовности. Важно, как быстро впишется он в коллектив и нашу игру. Судя по игре его бывшей команды, ему будет легко адаптироваться в "Спартаке".