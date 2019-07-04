Олег Кононов: "Для "Спартака" самое главное - подготовиться к чемпионату"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем Кубка Париматч Премьер против "Краснодара" заявил, что для его команды главной составляющей является подготовка к чемпионату России.

- Те кто, играет в старте сегодня, вчера не участвовали в игре с "Дьером", - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Вся динамика хорошая. Дальше у нас еще есть время, чуть больше недели. Мы будем следить за нашим состоянием. Самое главное - подготовиться к чемпионату. Мы все делаем, чтобы ребята обрели функциональную готовность и технико-тактическую.

У нас в Москве будут одноразовые тренировки, но интенсивные. Мы уже будем готовиться к первому туру. Уход Зе Луиша? Пока Адриану и Понсе - основной выбор нападающих. Трансферное окно закончится в августе, тогда посмотрим.

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