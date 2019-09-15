Олег Кононов: «Дело не в мотивации»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос болельщиков о том, как он мотивирует команду. После тренировки «Спартака» на домашнем стадионе, открытой для владельцев сезонных абонементов, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов и футболисты ответили на вопросы болельщиков. Напомним, что вчера красно-белые уступили на своем поле «Уралу» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ.

— Почему вы не можете мотивировать команду, чтобы она на домашнем матче грызла газон? Посмотрите, клубы первой английской лиги, пусть им и не хватает класса, регулярно обыгрывают команды АПЛ именно за счет того, что грызут газон? Почему у вас этого не получается? А у другого тренера получалось...

— Я мотивирую команду, — ответил Кононов. — Если я буду плохо мотивировать команду, никакой игры вообще не будет. Дело не в мотивации. Против «Спартака» всегда играют на полной самоотдаче. Конечно, мы должны быть сильнее в этом компоненте, и мы над этой темой работаем. Но помимо мотивации нужна еще и стройность в игре. Мы работаем над тем, чтобы был баланс. Что касается лично меня, плохо я мотивирую или хорошо, в первую очередь должны говорить игроки.

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