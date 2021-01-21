Олег Иванов подписал контракт на 1,5 года с «Уфой»
18:42
Полузащитник Олег Иванов пополнил состав футбольного клуба «Уфа». Игрок подписал контракт на 1,5 года с клубом, сообщает сайт команды.
В текущем сезоне РПЛ 34-летний Иванов принял участие в 13 матчах, в которых сделал одну результативную передачу. Он выступал за «Ахмат» с 2012 года.
Ранее хавбек также защищал цвета «Спартака», «Химок», «Кубани», «Крыльев Советов» и «Ростова». В его активе есть пять матчей в футболке главной команды страны.
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/news-new/oleg-ivanov-ofitsialno-igrok-fk-ufa
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