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Полузащитник «Динамо» Окишор: «Здорово, что Бителло остался»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» признался, что рад конкуренции с одноклубником Бителло, который мог уйти из команды в зимнее трансферное окно.

— Когда Бителло не приехал на сбор, не было мысли, что это твой шанс: главный конкурент может уйти?

— Никакого вау-эффекта по этому поводу у меня не было. Во-первых, перехода не случилось, так что странно размышлять абстрактно. Во-вторых, вне зависимости от внешних факторов ты должен смотреть только на себя. Вот такой я сегодня, таким хочу быть завтра. Совершенствоваться. А что Бителло остался, это классно. У бразильца многому можно научиться. Я у всех старших товарищей пытаюсь перенять, что считаю нужным, спрашиваю какие-то моменты, общаюсь. Как раз английский для этого и учу.

— Кто больше всего подсказывает?

— Все помогают. С тем же Бителло часто общаемся, у него хороший английский — как лучше ногу поставить или еще что-то. Эли Даса просто мой наставник, учитель, «папа». Даня Фомин. Вот, пожалуй, Эли и Фома — больше всех, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Виктора Окишора читайте на сайте «СЭ»

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Бителло
Виктор Окишор
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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