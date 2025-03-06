Полузащитник «Динамо» Окишор: «Здорово, что Бителло остался»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» признался, что рад конкуренции с одноклубником Бителло, который мог уйти из команды в зимнее трансферное окно.

— Когда Бителло не приехал на сбор, не было мысли, что это твой шанс: главный конкурент может уйти?

— Никакого вау-эффекта по этому поводу у меня не было. Во-первых, перехода не случилось, так что странно размышлять абстрактно. Во-вторых, вне зависимости от внешних факторов ты должен смотреть только на себя. Вот такой я сегодня, таким хочу быть завтра. Совершенствоваться. А что Бителло остался, это классно. У бразильца многому можно научиться. Я у всех старших товарищей пытаюсь перенять, что считаю нужным, спрашиваю какие-то моменты, общаюсь. Как раз английский для этого и учу.

— Кто больше всего подсказывает?

— Все помогают. С тем же Бителло часто общаемся, у него хороший английский — как лучше ногу поставить или еще что-то. Эли Даса просто мой наставник, учитель, «папа». Даня Фомин. Вот, пожалуй, Эли и Фома — больше всех, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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