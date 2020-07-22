Официальная информация по «Химкам» появится сегодня вечером

Как уже вчера сообщал «СЭ», Министерство физической культуры и спорта Московской области сделает официальное заявление по поводу того, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне — в Тинькофф-РПЛ или в Олимп-ФНЛ — сегодня во второй половине дня — не раньше 16-17 часов.

С высокой долей вероятности, команда Сергея Юрана заявится в премьер-лигу. Не исключено, что бюджет клуба составит 400-450 миллионов рублей.

Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Подмосковный клуб прошел лицензирование, но из-за финансовой неопределенности официально не объявил, где будет играть в предстоящем сезоне. (Виталий Айрапетов)