Дивеев сообщил, что больше не сыграет в 2023 году
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил, что больше не появится на поле в 2023 году.
«Сыграю ли в этом году? Нет», — приводит Sport24 слова Дивеева.
Дивеев получил травму голеностопа в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:0; пенальти — 4:5).
26 июля 24-летний россиянин перенес операцию на ноге.
Источник: Sport24
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|26
|
3
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|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
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|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
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|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
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|2
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|
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|20
|
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|5
|5
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|20
|
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|
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|3
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|13-17
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|
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|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
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|3
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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