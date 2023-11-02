Дивеев сообщил, что больше не сыграет в 2023 году

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сообщил, что больше не появится на поле в 2023 году.

«Сыграю ли в этом году? Нет», — приводит Sport24 слова Дивеева.

Дивеев получил травму голеностопа в матче Суперкубка России против «Зенита» (0:0; пенальти — 4:5).

26 июля 24-летний россиянин перенес операцию на ноге.