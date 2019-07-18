"Один тренер сказал, и вы его начали попрекать". Евсеев - о перестройке в "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев интервью gorobzor.ru рассказал о трансферной политике клуба и заявил, что не готов точно назвать время, необходимое для окончательной перестройки команды.

– Уже не новость, что у нас ушли и, по крайней мере, уходят игроки в различные ведущие команды: Веролюб Салатич, Дмитрий Живоглядов, Иван Пауревич, игроки, которые довольно долго были в команде, – отметил Евсеев. – Составить окончательную заявку нужно 1 сентября, поэтому поиск новичков у нас в планах. Вы знаете, что мы можем кого-то хотеть, но у нас может не получиться в каких-то вопросах приглашения того или иного игрока. Сколько времени нужно на перестройку? Я не буду говорить сколько. Один уже сказал, а потом вы его начали попрекать.

Евсеев возглавил "Уфу" 27 марта этого года, сменив на этом посту Дмитрия Кириченко.

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