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Один представитель «Уфы» заболел коронавирусом

13 июля 2020, 18:48
Игроки «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Игроки «Уфы». Фото ФК «Уфа»
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Оперативный штаб РПЛ сообщил о состоянии игроков «Уфы». Ранее сообщалось, что несколько футболистов клуба заразились коронавирусом.

— По последним данным, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25118.html

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