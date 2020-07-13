Один представитель «Уфы» заболел коронавирусом

Оперативный штаб РПЛ сообщил о состоянии игроков «Уфы». Ранее сообщалось, что несколько футболистов клуба заразились коронавирусом.

— По последним данным, один представитель «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировал и предписал ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки «Уфы» сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет.