Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, удаленный в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом», рассказал, что после игры связывался с одним из лучших арбитров мира — голландцем Бьорном Кайперсом .

В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.

— После матча я связался с голландцем Бьорном Кайперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: «Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка». Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора.

Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Кайперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует — Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации либо предвзятые судить футбольные матчи не имеют права. (Дмитрий Симонов)