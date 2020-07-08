«Очень многие болельщики «Спартака» крайне возмущены!» Федун о словах гендиректора «Зенита»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение клуба обратиться в комитет по этике РФС в связи со словами гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

Руководитель петербуржского клуба заявил, что известный эпизод между Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке после матча с «Краснодаром» связан с предстоящим 19 июля полуфиналом против красно-белых: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

— Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены! — сказал Федун. (Виталий Айрапетов)

«Спартак» обратился в комитет по этике по поводу высказывания гендиректора «Зенита» о сцене Дзюба — Азмун