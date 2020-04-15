Бывшему нападающему «Арсенала», «Спартака» и сборной Ганы Квинси Овусу-Абейе сегодня исполняется 34 года.

Овусу-Абейе родился в Амстердаме 15 апреля 1986 года в семье выходцев из Ганы. Квинси — воспитанник «Аякса», в 16 лет он покинул клуб из-за конфликта с тренерским штабом, после чего перешел в лондонский «Арсенал». В январе 2006 года ганец перешел в московский «Спартак», за который в общей сложности провел 44 матча, забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи.

В московском клубе Овусу-Абейе не закрепился, за 4 года игрок 4 раза отправлялся в аренды. Болельщики красно-белых придумали Квинси прозвище «Обуйся-оденься», созвучное его фамилии. В 2010 году футболист перешел в «Аль-Садд».

Овусу-Абейе дважды становился серебряным призером чемпионата России (2006, 2009). Вместе с «Арсеналом» он становился серебряным призером английской премьер-лиги (2004/05) и выигрывал Кубок Англии (2004/05). Овусу-Абейе был в заявке сборной Ганы на ЧМ-2010, когда эта национальная команда стала третьей в истории Африки, которой удалось дойти до 1/4 финала мирового первенства.

Последним клубом в карьере Квинси является голландский «НЕК». Игрок покинул команду в 2017 году и с тех пор не принимал участия в официальных матчах. В начале 2020 года стало известно, что Овусу-Абейе начал рэп-карьеру, взяв псевдоним Blow.