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Обухов не сыграет в этом сезоне за «Оренбург» из-за травмы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин сообщил «СЭ», что футболист больше не сыграет в текущем сезоне. Ранее стало известно, что футболист успешно перенес операцию на мениске.

«Восстановление займет полтора-два месяца. Владимир Обухов в этом сезоне 100 процентов не сыграет», — сказал Пушкин «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Обухов отыграл 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, забив 5 голов. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.

Владимир Обухов
Футбол
ФК Оренбург
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Нападающий «Оренбурга» Обухов успешно перенес операцию на мениске
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1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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 - : -
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Балтика – Кр. Советов
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