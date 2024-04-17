Обухов не сыграет в этом сезоне за «Оренбург» из-за травмы

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин сообщил «СЭ», что футболист больше не сыграет в текущем сезоне. Ранее стало известно, что футболист успешно перенес операцию на мениске.

«Восстановление займет полтора-два месяца. Владимир Обухов в этом сезоне 100 процентов не сыграет», — сказал Пушкин «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Обухов отыграл 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, забив 5 голов. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.