Нападающий «Оренбурга» Обухов успешно перенес операцию на мениске

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста, получившего травму в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1).

В конце первого тайма 32-летний игрок покинул поле на носилках. В прошедшей встрече форвард отметился забитым мячом.

«Операция прошла успешно. Он в больнице. Отходит от операции», — сказал Пушкин «СЭ».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщал, что нападающему предстоит операция на мениске.

В текущем сезоне Обухов отыграл 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах, забив 5 голов. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года.