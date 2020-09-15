РПЛ обсудит расходы и доходы, а также планирует оценить эффективность ТВ-контракта
19:40
21 сентября состоится общее собрание Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Заседание пройдет в очном формате в офисе российской премьер-лиги. В повестку общего собрания включены следующие вопросы:
1. Об утверждении новой редакции Устава (Ассоциации РПЛ)
2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «РФПЛ» за сезон 2019/20
3. О смете доходов и расходов организации на сезон-2021/20
4. О рабочей группе по разработке стратегии РПЛ 2025
5. О рабочей группе по оценке эффективности ТВ-контракта
6. Разное.
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