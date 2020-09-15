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РПЛ обсудит расходы и доходы, а также планирует оценить эффективность ТВ-контракта

19:40
Офис РПЛ в Москве. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Офис РПЛ в Москве. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

21 сентября состоится общее собрание Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Заседание пройдет в очном формате в офисе российской премьер-лиги. В повестку общего собрания включены следующие вопросы:

1. Об утверждении новой редакции Устава (Ассоциации РПЛ)

2. Об исполнении сметы доходов и расходов НП «РФПЛ» за сезон 2019/20

3. О смете доходов и расходов организации на сезон-2021/20

4. О рабочей группе по разработке стратегии РПЛ 2025

5. О рабочей группе по оценке эффективности ТВ-контракта

6. Разное.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/575

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