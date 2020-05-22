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«Обезличивание людей мне не нравится». Слуцкий рассказал, почему запретил обращение «брат» в «Рубине»

18:38
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему запретил в казанском клубе обращение «брат» между футболистами.

— Оштрафовал ли кого-то в команде за произношение слова «брат»? Нет, у нас все законопослушные, — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — В чем природа этой истории? Сейчас я читал интервью одного из игроков «Сочи», как он прекрасно маскирует то, что он не знает, кого как в команде зовут словом «брат». На мой взгляд должно быть какое-то персональное общение. Что это за универсальное слово для каждого человека? Говорят «брат», и 20 человек развернулось, потому что они все себя братьями считают. В ЦСКА Березуцкие называли себя просто Вася и Леша. Обезличивание людей мне не нравится.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=uJVAZvTLLC0

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