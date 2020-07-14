Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что ему не было известно о проблемах со здоровьем защитника Иннокентия Самохвалова. Футболист «Казанки» умер 20 апреля в возрасте 22 лет. Ему стало плохо во время пробежки.

— Когда выезжали игроки в сборные, мы часто привлекали ребят из молодежки. В том числе Иннокентия, — сказал Семин в эфире YouTube-шоу «КраСава». — Информации о его здоровье я, как тренер, не знал. Я не получал информации о его обследованиях, которые должны были проходить перед подписанием контракта и в середине сезона. Я этой информации не имел. Тренировочной работы он не избегал. Стоило ли его допускать к футболу, я не знал.

Наверное, нужно было правду говорить игроку. Если бы я знал эту проблему, я бы побеседовал на эту тему и посоветовал прекратить занятия футболом.

Видимо, есть неконтролируемые процессы. Наверное, есть определенная безответственность. Были обследования перед контрактом или не было? Было обследование в середине сезона или не было? Кто давал добро на то, чтобы он в полном объеме проходил тренировочную работу.